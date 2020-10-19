На Землю летит астероид 2018VP1, столкновение которого с поверхностью планеты может произойти за день до выборов президента США — 2 ноября. Размер небесного тела аналогичен размерам среднего холодильника. Опасен ли он? Отвечает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
На Землю летит астероид размером с холодильник. Опасен ли он?
«Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час. Он может упасть на Землю 2 ноября, за день до президентских выборов в США. Но астероид недостаточно большой, чтобы причинить вред. Так что если конец света и наступит в 2020 году, то не по вине Вселенной», — сообщил Деграсс Тайсон в своем Instagram.
Напомним, в 2019 году группа ученых из Швеции, Бельгии, Великобритании, Китая и России обнаружила в окрестностях Петербурга и на юге Швеции причину ледникового периода — следы космической пыли от столкновения двух астероидов, которое произошло между орбитами Марса и Юпитера около 466 миллионов лет назад. Пыль, аналогичная найденной, периодически встречается в пластах разных геологических эпох по всей планете. Однако именно эти пробы содержат в себе ее рекордную концентрацию.
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