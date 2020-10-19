На Землю летит астероид размером с холодильник. Опасен ли он?

«Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час. Он может упасть на Землю 2 ноября, за день до президентских выборов в США. Но астероид недостаточно большой, чтобы причинить вред. Так что если конец света и наступит в 2020 году, то не по вине Вселенной», — сообщил Деграсс Тайсон в своем Instagram.

Напомним, в 2019 году группа ученых из Швеции, Бельгии, Великобритании, Китая и России обнаружила в окрестностях Петербурга и на юге Швеции причину ледникового периода — следы космической пыли от столкновения двух астероидов, которое произошло между орбитами Марса и Юпитера около 466 миллионов лет назад. Пыль, аналогичная найденной, периодически встречается в пластах разных геологических эпох по всей планете. Однако именно эти пробы содержат в себе ее рекордную концентрацию.