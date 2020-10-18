В Калининграде специалисты Центра нелинейной химии БФУ имени Канта создали нейрохимический компьютер, в основе работы которого — химическая реакция Белоусова-Жаботинского. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.
Создателями первого в мире нейрохимического компьютера стали ученые из России
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Фото: Shutterstock
Устройство работает по аналогии с нейросетями, которые образованы нейронами в мозге человека. Базовый элемент химического нейрокомпьютера — микро-осциллятор (ячейка) размером около 0,1 мм. Как рассказали ученые, по результатам тестирования всех основных блоков этого устройства они смогли разработать концепцию его работы, в рамках которой поведение компьютера должно напоминать разумное поведение живых организмов.
По словам руководителя центра профессора Владимира Ванага, целью работы было экспериментальное воплощение теоретической концепции химического нейрокомпьютера в реальное микроустройство, и им удалось ее достичь. Как он считает, перспективы использования подобных химических нейрокомпьютеров «могут быть фантастические, некоторые из которых могут даже пугать».
«Представьте себе полчища маленьких (около миллиметра в диаметре) разумных жучков, которые могут двигаться и совершать целенаправленные действия, например, в поисках пищи. Однако так называемая практическая значимость определяется финансированием и конкретными целями, но не научными задачами самоорганизации», — добавил Ванаг.
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