Создателями первого в мире нейрохимического компьютера стали ученые из России

По словам руководителя центра профессора Владимира Ванага, целью работы было экспериментальное воплощение теоретической концепции химического нейрокомпьютера в реальное микроустройство, и им удалось ее достичь. Как он считает, перспективы использования подобных химических нейрокомпьютеров «могут быть фантастические, некоторые из которых могут даже пугать».

«Представьте себе полчища маленьких (около миллиметра в диаметре) разумных жучков, которые могут двигаться и совершать целенаправленные действия, например, в поисках пищи. Однако так называемая практическая значимость определяется финансированием и конкретными целями, но не научными задачами самоорганизации», — добавил Ванаг.