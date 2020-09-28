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Комитет финансов опубликовал проект бюджета Петербурга на ближайшие три года. О том, что это документ значит для обычных горожан, специально для «Собака.ru» написала колонку декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина.
«Отсутствие долгосрочной стратегии и внятных приоритетов развития города»: экономист — о новом проекте бюджета Петербурга
Экономические проблемы, связанные с пандемией, привели к ухудшению дефицита бюджета правительств всех уровней. Петербург в этом смысле не является исключением – доходы падают, расходы растут, разницу нужно как-то покрывать. В нашем городе с финансами не так плохо, как казалось в начале проблем, вызванных коронавирусом – по информации «Фонтанки» падение доходов по итогам года может оказаться меньше ожидаемого на 15-20 млрд. руб. Однако важно помнить: это – прогноз, и ситуация еще может измениться, а кроме того, дефицит бюджета все равно есть и в ближайшие годы не исчезнет.
Хотя бюджет города рассматривается в трехлетней перспективе, важно понимать, что из-за ситуации с коронавирусом неопределенность сильно выросла. А потому строить планы сложно даже на один год вперед, не говоря уже о трех. Возможно, именно это привело к появлению нулевых строк на 2022 и 2023 годы – например, на расходы на расселение коммунальных квартир, обеспечение доступного жилья молодежи, а также к исключению городской субсидии на капремонт. Последнее может аукнуться горожанам продолжением роста взносов на ремонт их домов.
Отсутствие внятных прогнозов развития эпидемии осложняет планирование доходной части городского бюджета. Основные доходы приносят поступления от НДФЛ и налога на прибыль, но в условиях сохранения проблем передвижения, в том числе между странами, сложно рассчитывать на высокие заработки в сфере туризма и нефтегазовом секторе, поступления от которых тоже составляют значительную часть.
Хотя собираемость НДФЛ выросла (вопреки ожиданиям) даже в 2020 году, ожидать продолжения этой тенденции при сохранении ковидных ограничений в следующем году сложно. Если цены на нефть и газ будут оставаться на низких уровнях, не исключено, что городу придется выплачивать компенсации представителям этой отрасли. Здесь нужно помнить, что крупные компании платят налоги авансом, исходя из прошлых значений прибыли, и в случае непредвиденного падения их заработка получится, что они заплатили больше и могут просить возмещения переплаты.
Возможные проблемы с доходной частью означают и ограничения в расходах. В первую очередь сокращаются те статьи бюджета, снижение которых не приведет к критическим последствиям для жизнедеятельности города – в частности, речь идет о развитии городской инфраструктуры. Меньше средств будет выделено на строительство и ремонт дорог и развитие метрополитена, проведение проектов по озеленению, возможно сокращение объема субсидий на оплату проезда пассажиров. Для горожан это может вылиться в очередной рост стоимости проезда в метро и наземном транспорте и ухудшение ситуации с пробками на дорогах, поскольку перспектива запуска новых станций метрополитена и строительство магистралей отодвинутся в еще более далекое будущее. На здоровье жителей города могут сказаться и планы по снижению инвестиций в строительство и реконструкцию больниц – это выглядит особенно странно в условиях пандемии.
Желание сэкономить в ситуации высокой неопределенности вполне понятно. Несколько менее понятно нежелание властей города воспользоваться беспрецедентно низкими процентными ставками, позволяющими занимать как в коммерческих банках, так и на фондовом рынке на комфортных условиях. Банк России «поставил на паузу» процесс снижения ставок и может быть вынужден через некоторое время вернуться к привычной для него стратегии их повышения. Удивляют планы Смольного по умеренному дефициту на ближайший год (в пределах 15%) и по его наращиванию в 2023 году до 44,5%. Было бы логичнее вложиться в развитие инфраструктуры города в период низких процентных ставок и увеличить плановый дефицит бюджета на следующий год, не откладывая рост расходов на будущее с перспективой увеличения стоимости долга. Даже при реализации сценария падения доходов в следующем году покрыть дополнительный дефицит для Петербурга с его хорошим кредитным рейтингом не должно представлять сложностей.
Нежелание города полагаться на займы было бы понятно, если ими приходилось покрывать текущие расходы. Однако использовать заемное финансирование для развития инфраструктуры, повышения привлекательности города для жизни, туризма и ведения бизнеса было бы логично и привело бы к стимулированию занятости – а значит, и пополнению бюджета. Политика урезания вложений по большому количеству направлений расходов выглядит как отсутствие долгосрочной стратегии и внятных приоритетов развития города и сосредоточение властей на решении сиюминутных проблем. У экономистов есть понятие «опцион ожидания», которое описывает ценность возможности не принимать решение сразу, а дождаться дополнительной информации. Применительно к планируемому городскому бюджету можно предположить, что этот опцион имеет отрицательную стоимость.
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