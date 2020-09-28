Участники эксперимента, проведенного Университетом Лидса совместно с организацией Tourism Western Australia, в течение 30 минут смотрели видео с короткохвостыми кенгуру квокка из Западной Австралии, известными как «самое счастливое животное в мире». Как показали результаты исследования, уровень стресса после просмотра роликов снизился почти на 50%.

Для оценки физического воздействия просмотра видео отслеживались частота сердечных сокращений и артериальное давление, а для психологического анализа использовались «инвентаризация состояния и тревожности». Так, в среднем давление упало с 136/88 до 115/71, а частота сердечных ударов в минуту — с 90 до 68.