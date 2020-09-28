Испытываете стресс? Ученые выяснили, что снижает его уровень — помогут милые видео с животными!
Ученые выяснили, что снижает уровень испытуемого человеком стресса. Помогут милые животные!
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Фото: Shutterstock.com
Участники эксперимента, проведенного Университетом Лидса совместно с организацией Tourism Western Australia, в течение 30 минут смотрели видео с короткохвостыми кенгуру квокка из Западной Австралии, известными как «самое счастливое животное в мире». Как показали результаты исследования, уровень стресса после просмотра роликов снизился почти на 50%.
Для оценки физического воздействия просмотра видео отслеживались частота сердечных сокращений и артериальное давление, а для психологического анализа использовались «инвентаризация состояния и тревожности». Так, в среднем давление упало с 136/88 до 115/71, а частота сердечных ударов в минуту — с 90 до 68.
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