Как петербургские подводные исследователи предотвращают экологические катастрофы, совершают исторические открытия и пополняют музейные фонды?

Что стало стимулом для создания Центра подводных исследований Русского географического общества?

Самый перспективный источник новых знаний в современной географии — это подводная среда. Сам факт того, что у РГО появилось специальное подразделение, говорит о том, что подводный мир — самый неисследованный на данный момент. Речь идет и про природные процессы в отдельных водоемах, и про экологию, и про затонувшие корабли.

История подводных исследований довольно молодая. В нашей стране все началось в 1923-м году с ЭПРОН (Экспедиции подводных работ особого назначения). Именно эти специалисты заложили основы советской подводной археологии. Организацией тогда руководил Рубен Абгарович Орбели — наш Жак-Ив Кусто. ЭПРОН нарастила серьезный технический потенциал, их наработки до сих пор применяются и в народном хозяйстве, и в научных исследованиях.

До создания ЦПИ подводные поиски в России были в основном полулегальными, ими занимались либо военные, либо энтузиасты-частники. Многие из наших специалистов вышли из этой среды. Подводные исследователи и до нас, конечно, решали серьезные задачи, но без комплексного подхода: либо археология, либо геологоразведка, либо военные нужды. «Лед тронулся», когда в начале 2010-х под эгидой РГО было проведен ряд успешных подводных экспедиций.

Какие задачи решает Центр подводных исследований? Зачем вообще нужно искать затонувшие корабли?

Наша главная цель — систематизировать поле подводных исследований. Нам важно, чтобы подводная среда осваивалась грамотно и с технической, и с морально-этической точек зрения. Если же говорить про отдельные направления, то это в основном археология, экология и расследование морских катастроф.

Говоря про экологические задачи, приведу такой пример: мы два раза ездили на самое глубокое в России карстовое озеро — Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро) в Кабардино-Балкарии. Оно удобно для работы — до 279 м в глубину, но при этом небольшое в ширину.