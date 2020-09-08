В Ленинградской области откроют музей «школы Павлова» в формате art & science

Музей откроется в здании «Старой лаборатории» в Колтушах, где с 1949 года работает мемориальный музей имени Павлова. Вся научная часть будущего музея будет создаваться по законам art & science, таким образом пространство будет носить научно-художественный характер. Художники средствами научного искусства будут создавать работы для экспозиции музея, разъясняя и интерпретируя в произведениях науку «школы Павлова».

«Художник осмысляет тот научным материал, с которым он работает, и дальше создает инсталляции. Они могут быть необязательно интерактивными, но будут использовать то, чем искусство на нас воздействует — касаться эмоций, будут экспонаты с мультимедиа, дополненной реальностью, 3D-проекциями, био-артом, в котором используются бактерии», — рассказала ТАСС куратор проекта Ирина Актуганова.

Проект реализуется петербургским Техно-Арт-Центром совместно с Институтом физиологии РАН «Школа Павлова» — его поддержал Фонд президентских грантов, выделив средства в размере 7,5 миллионов рублей. Открытие музея запланировано на 2021 год.

«Благодаря проекту здание «Старой лаборатории» окрестили первым art & science музеем в России, Санкт-Петербург — столицей art & science, а посещаемость мемориального музея Павлова на втором этаже выросла в 10 раз. Но вместе с тем выяснилось, что наши посетители почти ничего не знают о Павлове, его научной школе, о других выдающихся ученых-биологах и медиках, работавших в Колтушах. Стало понятно, что есть запрос на реновацию и расширение мемориального музея Павлова на втором этаже, чтобы он действительно стал первым научно-художественным музеем в России», — отметили в Институте физиологии РАН «Школа Павлова».