Знакомьтесь, Александр Лопота — он делает в Петербурге роботов для лечения людей и исследования других планет

У института много образовательных программ. На кого они рассчитаны?

И на школьников, и на студентов, но у школьников есть преимущество. Робототехника и кибернетика — это творчество. Они приходят на наши курсы, узнают, как сделать робота с технической и механической точки зрения, а дальше на основе полученных знаний придумывают и творят. Те, кто учится в вузах, уже немного загружены фундаментальными научными знаниями, да и забот у них всяких полно. Это неплохо, просто это другой вектор работы. Я с 2007 года заведую кафедрой «Мехатроника и робототехника» в Политехе и знаю, о чем говорю. Конкурсы, которые мы организуем для школьников, уже входят в программу олимпиад. Это неспроста: мы готовим из них будущих сотрудников, помогаем в поступлении в профильные вузы.

Что будет с конференцией «Экстремальная робототехника», которая была запланирована на май, но не состоялась из-за пандемии?

Это большая конференция по обмену опытом в сфере кибернетики. Робототехника быстро развивается, ученым всегда есть что обсудить. Мы не стали ее отменять, а перенесли — она состоится в сентябре.

Как вы строите график? Вам хватает 24 часов в сутках?

Я приезжаю на работу в 8–8:30, до одиннадцати работаю с документами, а потом уже провожу совещания с коллегами, партнерами, веду переговоры. Но это очень условный график, «стандартный день» — это вообще не про меня, потому что половину рабочего времени я провожу в командировках. Времени в сутках хватает, спасибо ассистентам, которые помогают составить расписание. Я активно вовлечен в процесс, отдыхать особо некогда, но спортом занимаюсь: хожу в тренажерный зал рано утром или поздно вечером, играю в хоккей, по возможности выбираюсь на скалодром. И конечно, надо больше спать, но это не всегда получается.