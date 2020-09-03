Пять университетов Петербурга вошли в глобальный рейтинг вузов мира — по версии Times Higher Education

В новом рейтинге Times Higher Education Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в группу 301-350 среди мировых университетов, переместившись из группы вузов шестой сотни в группу четвертой сотни. Значительный рывок в позициях совершил Санкт-Петербургский государственный университет — он поднялся сразу в группу 401-500 из группы 800-1000 и занял пятое место российских вузов, представленных в рейтинге.

Университет ИТМО вошел в рейтинге в группу 501-600, в прошлом году занимав позиции в группе 401-500. Санкт-Петербургский государственный университет подтвердил позиции в группе 601-800, а Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» закрепился в группе 1001+, ранее располагавшись в группе 1001+.

«Человеческий капитал — экономическая опора любого государства — формируется в первую очередь в вузовской среде, и улучшение позиций наших университетов в международных рейтингах позволит совершенствовать систему подготовки высококвалифицированных специалистов, поможет абитуриентам сделать правильный выбор образовательной организации для создания индивидуального маршрута обучения и траектории профессионального развития», — говорит председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.