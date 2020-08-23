Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге три концерта, чтобы понять, как распространяется коронавирусная инфекция на массовых мероприятиях. Об этом эксперименте написало издание Deutsche Welle.
Немецкие ученые провели три концерта для изучения распространения коронавируса
-
Фото: Shutterstock
Так, на выступления популярного немецкого исполнителя Тим Бендзко пришло около 2 тыс. добровольцев. Как уточнило издание, все они — молодые, здоровые и не входящие в группы риска. До начала мероприятия участники сдали тест на коронавирус, также им проверили температуру. На самом концерте они надели маски и получили специальные датчики, с помощью которых отслеживались их передвижения. Помимо этого, испытуемым выдали флуоресцентные дезинфицирующие средства, которые позволяли выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались чаще всего.
При этом каждый из концертов проходил по индивидуальному сценарию. Первый был организован так, как проходили концерты до пандемии коронавируса — без особых ограничений. На втором присутствовало меньше зрителей и соблюдались меры безопасности, а вот третий сценарий включал число участников, которые находились на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Собранные данные будут переданы в математическую модель, которая поможет ученым оценить риски распространения вируса во время масштабных концертов. Результаты исследования должны появиться этой осенью.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.