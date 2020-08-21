В Петербурге число желающих поступить в медицинские колледжи увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. В этом году абитуриенты подали 14 361 заявление, в 2019 всего было 7430, сообщает Комитет по здравоохранению.
В медицинские колледжи Петербурга желающих поступить стало в два раза больше, чем в прошлом году
-
Фото: Shutterstock
По информации комитета, самыми популярными из них остаются сестринское и лечебное дело. В Смольном связали такую заинтересованность с тем, что в период эпидемии коронавируса престижность медицинских специальностей возросла. Сейчас в Петербурге работают два медицинских техникума, четыре медицинских колледжа, Акушерский и Фельдшерский колледжи в настоящее время. В 2020 году учиться начнут более 3000 студентов, уточнили в пресс-службе.
Напомним, с началом нового учебного года студентов и преподавателей российских вузов обяжут носить маски. Средствами индивидуальной защиты их обеспечат университеты. Исключение сделают для обладателей антител к коронавирусу — но и их наличие потребуется доказать.
Образовательные учреждения Петербурга намерены возобновить работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.