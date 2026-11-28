Во время капитального ремонта дома на улице Ленина, 37, исчез скульптурный декор, а фасад сменил желтый цвет на серый. В Фонде капитального ремонта объяснили, что работы еще продолжаются.
На отсутствие барельефа обратили внимание активисты «Живого города». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе фонда, декоративный элемент сейчас находится «на изготовлении» и вернется на свое место. Сроки его установки не уточнили.
Изменение цвета фасада в фонде связали с расчисткой исторической отделки. Терразитовую штукатурку прежде покрыли желтой краской. Во время ремонта специалисты удалили этот слой и восстановили подлинный цвет материала.
Доходный дом на углу улиц Ленина и Полозова построен в начале XX века по проекту Георгия Курдюмова в стиле неоклассицизма. Здание является выявленным объектом культурного наследия.
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