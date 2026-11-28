На отсутствие барельефа обратили внимание активисты «Живого города». Как сообщили «Фонтанке»⁠ в пресс-службе фонда, декоративный элемент сейчас находится «на изготовлении» и вернется на свое место. Сроки его установки не уточнили.

Изменение цвета фасада в фонде связали с расчисткой исторической отделки. Терразитовую штукатурку прежде покрыли желтой краской. Во время ремонта специалисты удалили этот слой и восстановили подлинный цвет материала.

Доходный дом на углу улиц Ленина и Полозова построен в начале XX века по проекту Георгия Курдюмова в стиле неоклассицизма. Здание является выявленным объектом культурного наследия.