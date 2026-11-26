Пока сооружение на улице Мосина готовят к ремонту: специалисты огородят стройплощадку, организуют место для техники и материалов, обустроят подъездные пути. При этом движение по мосту-плотине не будут ограничивать ни для автомобилистов, ни для пешеходов. Завершить работы планируют до конца 2027 года.

В ходе капремонт мастера укрепят конструкцию, устранят повреждения и снизят риск размыва откосов. Для этого со стороны Сестрорецкого Разлива установят шпунтовую стенку, укрепят левую часть земляной плотины с помощью инъекций, восстановят водосброс и откосы. Также отремонтируют конструкции гидротехнического сооружения и ангар. После ремонта территорию вокруг плотины благоустроят.

История плотины Гаусмана началась с развития Сестрорецка и оружейного завода, основанного по указу Петра I в 1721 году. Чтобы приводить в движение заводские механизмы, на реке Сестре устроили водохранилище — Сестрорецкий Разлив. В XVIII–XIX веках паводки не раз разрушали местные гидротехнические сооружения. В 1863 году по проекту инженера Карла Гаусмана построили каменную трехпролетную плотину, которая стала главным водосбросом озера. В 1987 году ее отреставрировали по историческому проекту.