К 25 ноября организация собрала 190 тысяч из 1,4 млн рублей, необходимых для проведения работ. «Внимание» займется реставрацией внешней входной группы: демонтирует металлическую дверь, восстановит входной тамбур — две фрамуги, боковые панели и двери с остеклением. А жильцы возьмут на себя работы по восстановлению сохранившихся внутренних дверей. Когда проект воплотят в жизнь, в парадную снова попадет естественный свет, входить в здание станет безопаснее и приятнее, надеются в фонде.

Дом с угловыми башенками для купца второй гильдии Федора Тимофеева построил в 1915 году архитектор Яков Коварский. Фасад здания отличает строгая симметрия и лепной декор в виде головы мифологического персонажа и орнамента в виде черепа быка с гирляндами. «Внимание» следит за сохранностью исторического дома с 2023 года — команда регулярно проводит в его парадной акции по отмывке исторической плитки.

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» работает с 2018 года. Организация занимается реставрациями, ремонтами, помощью в разработке профильной документации, проводит бесплатные консультации и просветительские мероприятия. Команда выбирает для восстановления не только объекты культурного наследия, но и на исторически значимые объекты без охранного статуса.