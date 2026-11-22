Согласно карточке закупки, начальная цена договора составляет 6 306 870 рублей. Работы затронут кровлю ротонды комплекса «Холодные бани и Агатовы комнаты», который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как сообщает 78.ru⁠, подрядчику предстоит выполнить реставрацию, консервацию и воссоздание металлических и деревянных конструкций и деталей. По информации издания, исполнителю также потребуется подготовить проект и согласовать его в уполномоченных органах.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 09:00 30 ноября. Подвести итоги планируют 4 декабря.