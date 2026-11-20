Инициативная группа, занимающаяся восстановлением парка усадьбы XVIII века, получила грант губернатора Ленобласти, сообщили в администрации региона. Более 20 лет местные жители своими силами приводили территорию в порядок, теперь им в этом будет помогать местное самоуправление.
На полученные от правительства деньги активисты купили мини-трактор и косилку, расчистили часть нижнего парка от валежника, сухостоя и сорняков. Дальше они планируют провести санитарную очистку 3,5 гектар парка, проектно-изыскательские работы по восстановлению гидротехнической системы усадьбы, а также изучить архивы и историю этого места.
В областной администрации отмечают, что усадьба интересна своими «загадками»: старинными подвалами и легендами о тоннелях, которые якобы связывали Домашово с соседними деревнями.
История этого участка уходит корнями в XVIII век — эпоху правления Анны Иоанновны. В середине XIX столетия усадьбой владел генерал-майор Фридрих Юлиус фон Бальц. При нем усадьбу перестроили: на реке Суме появились каменный мост, пруды и каскады, а само русло разделили на два рукава, между которыми образовался островок с постройками. Склон перед господским домом превратили в террасы, а дорогу перенесли на другой берег. Фон Бальцы также открыли винокуренный завод в Лидино, выпускавший около трех тысяч ведер спирта за сезон.
В 1913 году сын генерал-майора Юлий фон Бальц, который был инженером-подполковником, построил здесь лесопильный завод и занялся разведением форели. После революции усадьбу национализировали, а господский дом отдали под госпиталь для красноармейцев. В советское время парк стал местом отдыха с танцплощадкой и футбольным полем. В усадебных постройках разместились совхозная администрация, детский сад, столовая, клуб и общежитие.
К началу XXI века от усадьбы сохранились три каменных здания хозяйственного двора и конюшня. Каменную мельницу разрушили в 2000-х годах при прокладке газопровода. В 2017 году усадьбу Домашово включили в реестр памятников в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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