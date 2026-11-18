На первом этапе реставрации специалисты планируют восстановить ход механизма и циферблат со стрелкой. Сейчас восстанавливают утраченные детали и ремонтируют изношенные элементы. В частности, мастер вручную выковывает деталь для настройки хода часов, а также изготавливает на фрезерном станке новую ось колеса основной колесной системы. «От этой детали зависит, как ровно и безупречно будут идти шестерни механизма», — поясняют в музее.

Часы изготовили в XVII веке, у них была всего одна стрелка. На колокольне в Новой Ладоге механизм установили в середине XVIII столетия. Реставрацию проводят при финансовой поддержке депутата Госдумы и мецената Сергея Петрова. Консультируют специалистов эксперты Эрмитажа.

«Музей в колокольне», открывшийся в Новой Ладоге в 2015 году, — это частное учреждение, которое объединяет музейную экспозицию и смотровую площадку в колокольне XVIII века храма Рождества Пресвятой Богородицы. Коллекция музея включает редкие иконы, дубовое резное кресло епископа, дореволюционное облачение, украшенный перегородчатой эмалью старинный посох, а также подсвечники, в разные века подаренные храму.