В Михайловском замке отреставрируют крышу, чердачные помещения и 21-метровый золоченый шпиль. На работы планируют потратить 390 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Последний раз масштабный ремонт крыши памятника архитектуры проводили 24 года назад.
Как указано документах, кровля находится в неудовлетворительном состоянии: металлическое покрытие имеет повреждения, фальцы расходятся, а в местах соединений с трубами и другими конструкциями образовались нарушения герметичности. Из-за этого влага попадает внутрь и повреждает деревянные балки и стропильную систему. На некоторых участках древесина поражена гнилью, а кирпичная кладка чердачных стен намокает и теряет раствор. Следы протечек есть и в помещениях верхнего этажа. Последний раз крышу Михайловского замка капитально ремонтировали в 1999–2002 годах. С тех пор проводили только отдельные ремонтные работы.
В ходе реставрации восстановят деревянные конструкции крыши и башенок, кирпичную кладку, медную обшивку и декоративные элементы. Отдельно займутся шпилем: отреставрируют его покрытие и восстановят золочение. Также заменят часть металлических и деревянных элементов, обновят системы вентиляции и освещения чердаков, установят обогрев кровли.
Завершить реставрацию необходимо до 30 ноября 2028 года. Заявки от подрядчиков принимают до 2 декабря, итоги конкурса подведут 3 декабря. Заказчиком выступает Русский музей, в состав которого входит замок.
Михайловский замок построили по приказу Павла I на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны. Строительство началось в феврале 1797-го, а руководил им архитектор Винченцо Бренна. Замок освятили 8 ноября 1800 года. После смерти Павла I здание передали инженерному ведомству: в 1822 году здесь разместили Главное инженерное училище, из-за чего замок получил второе название — Инженерный. Впоследствии в нем работали военно-инженерное училище, библиотеки и другие учреждения. В начале 1990-х замок передали Русскому музею. С этого времени здесь проводят поэтапную реставрацию и приспосабливают помещения для музейных экспозиций и хранения коллекций.
Комментарии (0)