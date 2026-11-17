Как указано документах, кровля находится в неудовлетворительном состоянии: металлическое покрытие имеет повреждения, фальцы расходятся, а в местах соединений с трубами и другими конструкциями образовались нарушения герметичности. Из-за этого влага попадает внутрь и повреждает деревянные балки и стропильную систему. На некоторых участках древесина поражена гнилью, а кирпичная кладка чердачных стен намокает и теряет раствор. Следы протечек есть и в помещениях верхнего этажа. Последний раз крышу Михайловского замка капитально ремонтировали в 1999–2002 годах. С тех пор проводили только отдельные ремонтные работы.

В ходе реставрации восстановят деревянные конструкции крыши и башенок, кирпичную кладку, медную обшивку и декоративные элементы. Отдельно займутся шпилем: отреставрируют его покрытие и восстановят золочение. Также заменят часть металлических и деревянных элементов, обновят системы вентиляции и освещения чердаков, установят обогрев кровли.

Завершить реставрацию необходимо до 30 ноября 2028 года. Заявки от подрядчиков принимают до 2 декабря, итоги конкурса подведут 3 декабря. Заказчиком выступает Русский музей, в состав которого входит замок.

Михайловский замок построили по приказу Павла I на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны. Строительство началось в феврале 1797-го, а руководил им архитектор Винченцо Бренна. Замок освятили 8 ноября 1800 года. После смерти Павла I здание передали инженерному ведомству: в 1822 году здесь разместили Главное инженерное училище, из-за чего замок получил второе название — Инженерный. Впоследствии в нем работали военно-инженерное училище, библиотеки и другие учреждения. В начале 1990-х замок передали Русскому музею. С этого времени здесь проводят поэтапную реставрацию и приспосабливают помещения для музейных экспозиций и хранения коллекций.