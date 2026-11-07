В Петербурге восстановили исторический фасад довоенного дома на Краснопутиловской улице

Специалисты очистили кирпичную кладку от загрязнений, укрепили швы, восстановили карнизы, лепные кронштейны и утраченные декоративные элементы, сообщили в правительстве города.

Особое внимание уделили оконным проемам и их обрамлению. Им вернули первоначальный облик. Эркеры на четвертом и пятом этажах и углубленные окна на шестом создают игру света и тени, подчеркивая объем фасада, сообщило правительство Санкт-Петербурга.

Дом построили к 1940 году в историческом районе Автово. Здание выполнено в стиле сталинского неоклассицизма. Застройка этой части города связана с именем архитектора Валентина Каменского, одного из авторов Генерального плана Ленинграда 1966 года.