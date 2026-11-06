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Реставрации

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Дом купчихи Семеновой на Фурштатской реконструируют под корпус лицея № 239

В историческом здании на Фурштатской улице, 5, которое передали Президентскому физико-математическому лицею № 239, готовятся к реконструкции. Работы предполагают обустройство дополнительного входа в лестничную клетку со стороны двора, а также обновление лестниц и небольшие изменения фасадов.

В Комитете по охране памятников рассмотрели проект и подтвердили, что запланированные изменения не противоречат требованиям охраны исторической застройки. В частности, специалисты согласовали корректировку высоты покрытия над новыми лестничными клетками при условии сохранения существующих высотных параметров здания.

Документацию также одобрил Комитет по градостроительству и архитектуре. При этом проект самих ремонтных работ пока не подготовлен. Его разработкой займется Фонд капитального строительства и реконструкции.

О передаче здания на Фурштатской в городскую собственность для нужд лицея стало известно в конце 2022 года. Летом 2023-го директор учреждения Максим Пратусевич рассказал о планах по реконструкции. Изначально рассчитывали закончить ее к 1 сентября 2025 года. Дополнительные помещения должны позволить лицею открыть еще пять классов и расширить программу дополнительного образования.

Дом купчихи Семеновой построили в 1840 году, а 16 лет спустя перестроили по проекту архитектора Эммануила Юргенса. В конце 1990-х особняк занял Сбербанк, разместивший здесь свое операционное управление. Тогда здание реконструировали: входы с улицы перенесли во внутренний двор, который превратился в парадную входную зону.

В 2018 году Российский аукционный дом выставил особняк на торги. Его приобрела компания «Норд Вуд» за 350 млн рублей. Позднее Смольный выкупил здание для лицея № 239 за 606 млн рублей, писал «Деловой Петербург».

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