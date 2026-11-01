Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В Петербурге восстановили фасад одного из первых панельных домов

Для реставрации здания специалистам пришлось вручную воссоздавать керамическую плитку, аналогов которой нет в свободной продаже.

Администрация Санкт-Петербурга

В Невском районе завершили ремонт фасада дома № 67 на улице Седова, сообщила пресс-служба Смольного. Здание построили в 1958 году, оно стало одним из первых образцов советского крупнопанельного строительства.

Фасад дома облицован матовой неглазурованной керамической плиткой. Чтобы заменить утраченные фрагменты, специалисты подбирали подходящий материал, вручную восстанавливая первоначальную форму и цвет каждой плитки.

Во время ремонта фасад очистили от копоти, укрепили швы, восстановили балконы и ограждения. В парадных установили металлические двери с деревянными накладками, в цоколе заменили окна. Также обновили водосточные трубы.

Дом входит в экспериментальные кварталы № 122 и 123, спроектированные в середине 1950-х годов мастерской № 5 «Ленпроекта» под руководством архитекторов Евгения Левинсона и Давида Гольдгора. Здания построили в 1956–1959 годах.

В отличие от привычных хрущевок, дома в этих кварталах отличались более высокими потолками и просторными кухнями.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: