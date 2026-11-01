В Петербурге восстановили фасад одного из первых панельных домов

В Невском районе завершили ремонт фасада дома № 67 на улице Седова, сообщила пресс-служба Смольного. Здание построили в 1958 году, оно стало одним из первых образцов советского крупнопанельного строительства.

Фасад дома облицован матовой неглазурованной керамической плиткой. Чтобы заменить утраченные фрагменты, специалисты подбирали подходящий материал, вручную восстанавливая первоначальную форму и цвет каждой плитки.

Во время ремонта фасад очистили от копоти, укрепили швы, восстановили балконы и ограждения. В парадных установили металлические двери с деревянными накладками, в цоколе заменили окна. Также обновили водосточные трубы.

Дом входит в экспериментальные кварталы № 122 и 123, спроектированные в середине 1950-х годов мастерской № 5 «Ленпроекта» под руководством архитекторов Евгения Левинсона и Давида Гольдгора. Здания построили в 1956–1959 годах.

В отличие от привычных хрущевок, дома в этих кварталах отличались более высокими потолками и просторными кухнями.