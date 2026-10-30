Бывшее здание Европейского университета отреставрируют и приспособят под площадку Дворца творчества юных

Европейский университет занимал особняк Кушелева-Безбородко с 1994 года. В 2016 году вуз лишили лицензии (вернуть ее учреждение смогло только в 2018 году), а Смольный в одностороннем порядке расторг договор аренды дворца. Все это случилось после проверок, инициатором которых стал депутат Виталий Милонов. Вуз был вынужден переехать в здание по соседству. После выселения ЕУСПб Смольный планировал открыть в Малом Мраморном дворце Академию цифровых технологий для одаренных детей. Ремонт хотели завершить до 2022 года. Однако IT-школу в особняке так и не открыли.

История Малого Мраморного дворца началась в конце XVIII века, говорится в реестре КГИОП. Здание проектировал архитектор Гаральд Боссе. Перестраивали его в 1855-1862 годах по плану Эдуарда Шмидта. В Смольном особняк называют «уникальным образцом неоренессанса с облицовкой из рускеальского мрамора». В 1881 году император Александр II приобрел усадьбу для светлейшей княгини Екатерины Юрьевской, с которой, как считают историки, у монарха был роман. Тогда же за дворцом закрепилось название «Малый Мраморный». С 1929 по 1994 год в его стенах располагался научно-исследовательский институт охраны труда.