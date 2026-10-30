Бывшее здание Европейского университета отреставрируют и приспособят под площадку Дворца творчества юных

Малый Мраморный дворец, где до 2017 года располагался один из корпусов Европейского университета, передали городскому Дворцу творчества юных. Распоряжение об этом подписал Комитет имущественных отношений (КИО). Федеральный памятник архитектуры на Гагаринской улице отреставрируют, после чего он станет «площадкой для развития талантов петербургских школьников», сообщает пресс-служба ведомства.
С 2023 года Малый Мраморный дворец, известный также как Дворец Кушелева-Безбородко, принадлежал подведомственному КИО учреждению ГБУ «ГУИОН». За это время специалисты провели полное техническое обследование здания, разработали проект и смету реставрации под образовательные цели. Кроме того, свои регулярные экскурсии здесь проводил «Открытый город» — их посетили тысячи петербуржцев, пишет ведомство.
Восстанавливать памятник будут поэтапно, привлекая к работе ведущие реставрационные мастерские. Первые образовательные программы во дворце запустят, когда завершатся основные противоаварийные и реставрационные работы, говорят в Смольном. Их сроки городские власти не уточняют.
Европейский университет занимал особняк Кушелева-Безбородко с 1994 года. В 2016 году вуз лишили лицензии (вернуть ее учреждение смогло только в 2018 году), а Смольный в одностороннем порядке расторг договор аренды дворца. Все это случилось после проверок, инициатором которых стал депутат Виталий Милонов. Вуз был вынужден переехать в здание по соседству. После выселения ЕУСПб Смольный планировал открыть в Малом Мраморном дворце Академию цифровых технологий для одаренных детей. Ремонт хотели завершить до 2022 года. Однако IT-школу в особняке так и не открыли.
История Малого Мраморного дворца началась в конце XVIII века, говорится в реестре КГИОП. Здание проектировал архитектор Гаральд Боссе. Перестраивали его в 1855-1862 годах по плану Эдуарда Шмидта. В Смольном особняк называют «уникальным образцом неоренессанса с облицовкой из рускеальского мрамора». В 1881 году император Александр II приобрел усадьбу для светлейшей княгини Екатерины Юрьевской, с которой, как считают историки, у монарха был роман. Тогда же за дворцом закрепилось название «Малый Мраморный». С 1929 по 1994 год в его стенах располагался научно-исследовательский институт охраны труда.
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