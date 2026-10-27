Бронзовый памятник XIX века, посвященный российскому врачу, начали реставрировать

Бронзовую скульптуру, барельефы и гранитные элементы постамента перевезли из внутреннего сада Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в реставрационную мастерскую. Специалисты очистят поверхности и воссоздадут утраченные детали.

Памятник Виллие был создан по проекту скульптора Давида Йенсена и архитектора Андрея Штакеншнейдера. Его открыли в 1859 году перед главным зданием Военно-медицинской академии на улице Академика Лебедева. Монумент признан федеральным объектом культурного наследия.

После завершения всех работ памятник вернется на свое место во внутреннем дворе бывшей Михайловской клинической больницы на углу Большого Сампсониевского проспекта и Боткинской улицы. Он был перенесен сюда в 1949 году. На постройку Михайловской больницы Яков Виллие завещал все свои средства. До революции это медицинское учреждение носило его имя.