Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Бронзовый памятник XIX века, посвященный российскому врачу, начали реставрировать

Мастера приступили к восстановлению памятника российскому врачу Якову Виллие, который участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 года и спас жизни многих военных. Последняя реставрация проводилась в 1990-е годы. С тех пор появились трещины, сколы и следы коррозии, была утрачена часть мелких деталей. О старте работ сообщили в Смольном.

пресс-служба администрации Петербурга
пресс-служба администрации Петербурга

Бронзовую скульптуру, барельефы и гранитные элементы постамента перевезли из внутреннего сада Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в реставрационную мастерскую. Специалисты очистят поверхности и воссоздадут утраченные детали.

Памятник Виллие был создан по проекту скульптора Давида Йенсена и архитектора Андрея Штакеншнейдера. Его открыли в 1859 году перед главным зданием Военно-медицинской академии на улице Академика Лебедева. Монумент признан федеральным объектом культурного наследия.

После завершения всех работ памятник вернется на свое место во внутреннем дворе бывшей Михайловской клинической больницы на углу Большого Сампсониевского проспекта и Боткинской улицы. Он был перенесен сюда в 1949 году. На постройку Михайловской больницы Яков Виллие завещал все свои средства. До революции это медицинское учреждение носило его имя.

пресс-служба администрации Петербурга
пресс-служба администрации Петербурга

Яков Виллие родился в Шотландии и в 1790 году поступил на русскую службу. Участвовал более чем в 20 сражениях в начале XIX века, лично оперировал многих отечественных военачальников. С 1806 года — главный медицинский инспектор русской армии. Составил ценные практические наставления для военных врачей. В 1808-1838 годах — президент Медико-хирургической академии. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: