Бронзовый памятник XIX века, посвященный российскому врачу, начали реставрировать

Мастера приступили к восстановлению памятника российскому врачу Якову Виллие, который участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 года и спас жизни многих военных. Последняя реставрация проводилась в 1990-е годы. С тех пор появились трещины, сколы и следы коррозии, была утрачена часть мелких деталей. О старте работ сообщили в Смольном.
Бронзовую скульптуру, барельефы и гранитные элементы постамента перевезли из внутреннего сада Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в реставрационную мастерскую. Специалисты очистят поверхности и воссоздадут утраченные детали.
Памятник Виллие был создан по проекту скульптора Давида Йенсена и архитектора Андрея Штакеншнейдера. Его открыли в 1859 году перед главным зданием Военно-медицинской академии на улице Академика Лебедева. Монумент признан федеральным объектом культурного наследия.
После завершения всех работ памятник вернется на свое место во внутреннем дворе бывшей Михайловской клинической больницы на углу Большого Сампсониевского проспекта и Боткинской улицы. Он был перенесен сюда в 1949 году. На постройку Михайловской больницы Яков Виллие завещал все свои средства. До революции это медицинское учреждение носило его имя.
Яков Виллие родился в Шотландии и в 1790 году поступил на русскую службу. Участвовал более чем в 20 сражениях в начале XIX века, лично оперировал многих отечественных военачальников. С 1806 года — главный медицинский инспектор русской армии. Составил ценные практические наставления для военных врачей. В 1808-1838 годах — президент Медико-хирургической академии. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге.
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