В ресторан превратят бывший Дом офицеров в Выборге

Постройку на Островной улице, 2 расселили в середине 2010-х, пишет «Деловой Петербурге». С тех пор она постепенно приходила в плохое состояние. Некоторые перекрытия обрушились, другие конструкции признали аварийными. От исторических интерьеров сохранилась лишь небольшая часть.

Теперь дому снова будут использовать, но уже в новом качестве. На двух этажах разместят ресторан с залами для посетителей, кухней и помещениями для персонала. Здесь восстановят поврежденную кладку и штукатурку, воссоздадут утраченные элементы оформления фасадов, установят окна и двери по историческим образцам. Мемориальную доску также отреставрируют. Специалистам предстоит усилить фундамент и привести в порядок инженерные системы здания.

Работы проведет ООО «Мандарин», которое с прошлого года владеет зданием и участком под ним. Как отмечает издание, после приспособления здесь сможет разместиться примерно 350 гостей. По оценке экспертов, вложения в восстановление и переустройство памятника могут составить 200-250 млн рублей.

Дом возвели в 1809 году и изначально предназначался для обер-офицеров крепости Корон-Санкт-Анна. Свой нынешний объем он приобрел постепенно: в конце XIX — первой половине XX века к нему несколько раз пристраивали новые помещения.

В 1914 году здесь работали курсы сестер милосердия, а спустя несколько лет дом занял Выборгский совет рабочих и солдатских депутатов. Об этом периоде напоминает мемориальная доска на фасаде. Позже здание использовали как военный клуб, а затем в нем разместили швейную фабрику «Маяк». После 1990-х годов дом успел побыть общежитием, офисным и складским помещением.