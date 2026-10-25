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Реставрации

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СПбГУ отремонтирует крышу здания Бестужевских курсов за 70 млн рублей

Университет ищет подрядчика для реставрации и ремонта крыши исторического здания на Васильевском острове.

Lizavetta/Shutterstock

СПбГУ планирует отремонтировать крышу бывших Бестужевских курсов на 10-й линии Васильевского острова, 31–33. На работы готовы потратить до 70,5 млн рублей. Объявление о поиске подрядчика появилось на сайте госзакупок 23 октября. Согласно документации, заявки на участие принимают до 5 ноября, а победителя определят 9 ноября. 

Бестужевские курсы открылись в Петербурге в 1878 году и стали одним из первых высших учебных заведений для женщин в России. Здание на Васильевском острове построили в 1885 году. Здесь преподавали Дмитрий Менделеев, Александр Бутлеров и Иван Сеченов. Комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее Собака.ru делилась, что у СПбГУ забирают особняк Штиглица на Английской набережной и готовят к продаже. Университет пользовался зданием около 15 лет, однако реставрация так и не началась. В 2023 году суд обязал вуз провести необходимые работы в течение четырех лет.

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