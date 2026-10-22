Куполам и шпилям дома Поршнева на Черной Речке возвращают исторический вид. Вот как здание выглядят уже сейчас!

Пятиэтажный каменный дом с большой аркой построили в 1902-1903 годах по проекту техника-архитектора Меера Розензона. Перед революцией здание принадлежало Дмитрию Поршневу — сыну Ивана Поршнева, владельца кирпичных заводов в Шлиссельбургском уезде.

Здание считается ярким образцом архитектурной эклектики отмечают в Смольном. В 2020 году его включили в перечень региональных памятников архитектуры. Статус объекта культурного наследия тогда получил и соседний дом на углу набережной Черной Речки и Старобельской улицы, принадлежавший до 1917 года Пелагее Поршневой — жене Ивана Поршнева и матери их сына Дмитрия.