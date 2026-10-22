Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Куполам и шпилям дома Поршнева на Черной Речке возвращают исторический вид. Вот как здание выглядят уже сейчас!

Мастера завершают капремонт кровли доходного дома Дмитрия Поршнева на набережной Черной Речки. Они уже заменили кровлю площадью более 1500 квадратных метров и обновили три купола, два из которых увенчаны шпилями. Снимками предварительных результатов работы поделились в Смольном.

пресс-служба администрации Петербурга

Сейчас специалисты заканчивают реставрировать шпили — их расчистили от ржавчины, загрунтовали и готовят к окраске. В порядок привели и смотровую площадку над главным куполом. Также отремонтировали парапетные металлические решетки и тумбы на лицевом скате крыши.

Купола дома Поршнева
пресс-служба администрации Петербурга

Купола дома Поршнева

пресс-служба администрации Петербурга

Пятиэтажный каменный дом с большой аркой построили в 1902-1903 годах по проекту техника-архитектора Меера Розензона. Перед революцией здание принадлежало Дмитрию Поршневу — сыну Ивана Поршнева, владельца кирпичных заводов в Шлиссельбургском уезде.

Здание считается ярким образцом архитектурной эклектики отмечают в Смольном. В 2020 году его включили в перечень региональных памятников архитектуры. Статус объекта культурного наследия тогда получил и соседний дом на углу набережной Черной Речки и Старобельской улицы, принадлежавший до 1917 года Пелагее Поршневой — жене Ивана Поршнева и матери их сына Дмитрия.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: