Мост со шлюзом отреставрировали в Александровском парке в Пушкине. Вот как он выглядит сейчас!

Сооружение конца XIX века находится между Крестовым каналом и Детским прудом. Мосту потребовался ремонт в начале 2020-х, так как в плохом состоянии находились сразу несколько элементов переправы: дорожное покрытие проезжей части, облицовка устоев моста и конструкция шлюза.

До этого мост реставрировали более 30 лет назад. Тогда фундамент и устои сооружения отремонтировали, а также изготовили для нее гидромеханическое оборудование и ворота.