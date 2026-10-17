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Реставрации

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Мост со шлюзом отреставрировали в Александровском парке в Пушкине. Вот как он выглядит сейчас!

Специалисты завершили восстанавливать признанный памятником архитектуры мост-шлюз в Александровском парке «Царского Села», сообщили в музее-заповеднике. Реставрация заняла больше года.

Фото: ГМЗ «Царское Село», Екатерина Новак
Фото: ГМЗ «Царское Село», Екатерина Новак

Сооружение конца XIX века находится между Крестовым каналом и Детским прудом. Мосту потребовался ремонт в начале 2020-х, так как в плохом состоянии находились сразу несколько элементов переправы: дорожное покрытие проезжей части, облицовка устоев моста и конструкция шлюза.

До этого мост реставрировали более 30 лет назад. Тогда фундамент и устои сооружения отремонтировали, а также изготовили для нее гидромеханическое оборудование и ворота.

Фото: ГМЗ «Царское Село», Екатерина Новак

Среди отличительных элементов моста — перила из чугунных тумб и кованой фигурной решетки с растительным орнаментом, а также фасады ферм, которые оформлены орнаментальными вставками художественного литья.

Шлюз предназначался для пропуска воды и давал возможность на лодке переплывать из Детского пруда в Крестовый канал. Этим часто пользовались дети последнего российского императора Николая II, любившие кататься на лодках.

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