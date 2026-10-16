Реставрацию Тайничной башни в Старой Ладоге завершат к концу 2027 года

Параллельно в Старой Ладоге восстанавливают Никольский собор XII века. Сейчас специалисты ремонтируют внутреннюю обрешетку кровли после разборки купола. Во время реставрации собору возвращают утраченные в XX веке паперть и приделы. Эти работы планируют завершить в 2028 году, а полную реставрацию храма — в 2029-м. Кроме того, примерно через месяц здесь надеются провести церемонию поднятия креста.

Масштабная реставрация исторических объектов Старой Ладоги началась в 2026 году. Она включает восстановление участка крепостной стены вдоль Волхова, Крестовоздвиженской церкви, двух келейных корпусов Успенского монастыря и колокольни Никольского монастыря. Также в исторической части поселения обновят инженерные коммуникации.