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Реставрации

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Реставрацию Тайничной башни в Старой Ладоге завершат к концу 2027 года

В Старой Ладоге продолжается масштабная реставрация памятников архитектуры, в том числе Тайничной башни и Никольского собора. О ходе обновления рассказали в администрации Ленобласти.

Пресс-служба администрации Ленобласти
Пресс-служба администрации Ленобласти

В Тайничной башне, возведенной в составе Староладожской крепости в XVI веке, специалисты укрепляют историческую каменную кладку специальными растворами и восстанавливают отдельные элементы сооружения, стараясь сохранить подлинные конструкции.

Основной этап реставрации планируют завершить к концу 2027 года. После этого башню приспособят для посещения туристами. Внутри башни обустроят колодец и восстановят лестницу. Также здесь появится смотровая площадка с видом на Волхов. Территорию вокруг благоустроят. После этого планируют приступить к реставрации соседних участков крепостных стен — прясел.

Пресс-служба администрации Ленобласти
Пресс-служба администрации Ленобласти

Параллельно в Старой Ладоге восстанавливают Никольский собор XII века. Сейчас специалисты ремонтируют внутреннюю обрешетку кровли после разборки купола. Во время реставрации собору возвращают утраченные в XX веке паперть и приделы. Эти работы планируют завершить в 2028 году, а полную реставрацию храма — в 2029-м. Кроме того, примерно через месяц здесь надеются провести церемонию поднятия креста.

Масштабная реставрация исторических объектов Старой Ладоги началась в 2026 году. Она включает восстановление участка крепостной стены вдоль Волхова, Крестовоздвиженской церкви, двух келейных корпусов Успенского монастыря и колокольни Никольского монастыря. Также в исторической части поселения обновят инженерные коммуникации.

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