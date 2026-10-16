Ангелы с крестом вернулись на здании Духовной академии. Скульптура, которую воссоздали по архивам, была утрачена больше 100 лет назад!

Скульптуру двух ангелов с крестом, полностью утраченную в 1919 году, установили на фронтон здания Духовной академии на Обводном канале, 7Г. Над композицией работали с 2025 года.
Восстановлением фигур занимался петербургский скульптор Павел Игнатов. Моделированию предшествовала масштабная исследовательская работа: художник вместе со специалистами КГИОП изучал архивные материалы, исторические фотографии, рисунки и похожие скульптурные группы на других зданиях города.
Все это позволило определить нужные габариты, силуэтное и пластическое решения, максимально приближенным к историческому. Так скульптор выяснил, что, предположительно, общая высота скульптуры была равна высоте креста и составляла 4,3 метра, высота ростовой фигуры — 3 метра, а коленопреклоненной фигуры — 2,2 метра.
Павел Игнатов
скульптор, воссоздавший фигуры ангелов с крестом
От этой монументальной группы сохранилось всего несколько черно-белых фотографий. Это словно зацепки на скалодроме: кажется, совсем маленький выступ, но даже по нему ты можешь перелезть с одного щита на другой.
Важно отметить, что корректировки вносили на всех этапах работы: и в самую маленькую модель, и масштабную модель и в глине, и в гипсе, и даже уже в отлитую скульптуру, добиваясь лучшего эффекта.
Когда модель одобрили, скульптуру «перевели» в гипс, а уже затем ее выполнили из современного материала, который максимально повторяет цвет, фактуру и пластику оригинального камня (предположительно, это был пудожский известняк). Крест сделали из массива дуба и облицевали медными листами.
Здание Духовной Академии было построено в 1817-1821 годах по проекту выдающегося зодчего Луиджи Руска. После революции здесь располагались различные социальные и образовательные учреждения. Скульптуру с двумя ангелами и крестом создали в 1817-1818 годах скульптор Франц Тибо и каменотес Самсон Суханов.
Комментарии (0)