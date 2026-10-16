Ангелы с крестом вернулись на здании Духовной академии. Скульптура, которую воссоздали по архивам, была утрачена больше 100 лет назад!

Павел Игнатов

скульптор, воссоздавший фигуры ангелов с крестом

От этой монументальной группы сохранилось всего несколько черно-белых фотографий. Это словно зацепки на скалодроме: кажется, совсем маленький выступ, но даже по нему ты можешь перелезть с одного щита на другой.

Важно отметить, что корректировки вносили на всех этапах работы: и в самую маленькую модель, и масштабную модель и в глине, и в гипсе, и даже уже в отлитую скульптуру, добиваясь лучшего эффекта.