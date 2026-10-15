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Реставрации

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В Гатчине завершается реставрация Павловского собора

Реставрация Павловского кафедрального собора в Гатчине вышла на завершающий этап. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко после встречи с епископом Гатчинским и Лужским Митрофаном.

пресс-служба Владимира Цоя
пресс-служба Владимира Цоя
пресс-служба Владимира Цоя

Сейчас верхний храм собора закрыт, а богослужения проходят в нижнем и временном храмах. Губернатор заявил, что продолжит лично следить за ходом работ. Он надеется, что их получится закончить в следующем году — к 100-летию Ленобласти.

Реставрация храма началась в 2020 году. Летом 2024 года строители завершили восстановление внешнего облика собора — его фасадов и кровли. В течение 2025 года мастера восстанавливали росписи стен.

Павловский собор построили в 1846-1852 годах по проекту архитектора Романа Кузьмина. В 1938 году храм закрыли, после чего здание использовали как склад. Во время Великой Отечественной войны собор получил серьезные повреждения. Церковь вернула здание в 1990-х годах.

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