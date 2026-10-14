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Реставрации

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Как проходит масштабная реставрация в Музее Суворова, рассказали в Смольном

Снимками начальных этапов работ в Музее Суворова поделился в своих соцсетях вице-губернатор Борис Пиотровский. Восстанавливать пространство планируют завершить в 2028 году.

Пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского
Пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского

Сейчас мастера реставрируют уникальную живопись на фризе, лепнину, метлахскую плитку и мрамор, пишет чиновник. Утраченные фрагменты воссоздают по сохранившимся образцам. Кроме того, в планах полная замена внутренних инженерных систем.

О том, что весной 2026 года Музей Суворова временно закроется для посетителей из-за масштабной реставрации, его администрация сообщала в середине февраля.

Как тогда рассказали в учреждении, работам предшествовала реэкспозиция — часть реликвий отправили в музейные запасники. Среди таких экспонатов были: напрестольный крест XVIII века, деревянная трость выдающегося полководца и его личные награды.

Суворовский музей в Петербурге начал формировать свою коллекцию еще в начале XIX века благодаря дарам почитателей полководца. В ее основе — три крупных собрания: суворовские реликвии из Кончанского, подаренные потомком полководца Владимиром Молоствовым, документы из личного архива Суворова, переданные музею Николаем II, и коллекция астронома Василия Энгельгардта, посвященная Швейцарскому походу 1799 года. При этом сам музей был основан к столетней годовщине со дня смерти полководца — в 1901 году, а открыт в 1904-м.

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