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Реставрации

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Павильону «Грот» в Царском Селе вернут исторический облик

Музей-заповедник «Царское Село» начал реставрацию павильона «Грот» в Екатерининском парке. Проект предусматривает восстановление фасадов и резного декора купола, который демонтировали в 1960-х годах из-за угрозы разрушения древесины. Завершить работы планируют в 2028 году.

Пресс-служба ГМЗ «Царское село»

Резьба была создана по проекту Франческо Растрелли в середине XVIII века. После демонтажа сохранившиеся элементы — всего 304 детали — больше 60 лет хранятся в фондах музея. Теперь специалисты создают их цифровые модели, которые станут основой для научной реконструкции.

Перед этим все детали сфотографировали и занесли в специальную систему: для каждого элемента указали размеры, тип обрамления и состояние. Сам павильон также просканировали с помощью фотограмметрии, чтобы получить его точную трехмерную модель.

Следующим этапом станет цифровая обработка и реконструкция резьбы. Сохранившиеся детали воссоздадут в копиях, а утраченные элементы восстановят по архивным фотографиям, описаниям и аналогам. После согласования проекта их установят на кровле павильона.

Проектные работы по фасадам и воссозданию декора поддерживает «Сбербанк», а реставрацию фасадов, кровли, стропильной и водосточной систем музей проводит за счет внебюджетных средств.

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