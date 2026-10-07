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Реставрации

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Кровлю дома из фильма «Питер FM» на Фонтанке начали реставрировать

Специалисты приступили к восстановлению керамической черепицы, которая украшает самую высокую часть дома Капустина на углу набережной Фонтанки и Климова переулка, сообщает Смольный. Классический образец северного модерна несколько раз появляется в кадре фильма «Питер FM», который вышел на экраны 20 лет назад.

пресс-служба администрации Петербурга

Каждый элемент керамической черепицы вручную спускают вниз, используя альпинистское снаряжение. При этом вес одного квадратного метра черепицы достигает полсотни килограммов. Сохранившуюся керамику очищают мойкой высокого давления и покрывают гидрофобными материалами.

Мастера заменяют утраченные и поврежденные части, а также следят, чтобы результат соответствовал оригиналу по цвету и форме. Ранее отремонтировали остальную кровлю здания с металлическим покрытием. Общая площадь крыши здания — почти 2,5 тысяч квадратных метров.

кадр из фильма «Питер FM»

Дом на набережной Фонтанки, 159 построили в 1912 году по проекту архитектора Алексея Бубыря. Его первым владельцем стал Константин Капустин — предприниматель и пионер отечественного автомобилизма, участник и рекордсмен первых российских автогонок. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения и благодаря своей «фильмографии» получил известность далеко за пределами Петербурга.

Сам ромком режиссера Оксаны Бычковой «Питер FM» вышел в прокат 20 апреля 2006 года и почти сразу стал культовым.

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