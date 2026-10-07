Кровлю дома из фильма «Питер FM» на Фонтанке начали реставрировать

Специалисты приступили к восстановлению керамической черепицы, которая украшает самую высокую часть дома Капустина на углу набережной Фонтанки и Климова переулка, сообщает Смольный. Классический образец северного модерна несколько раз появляется в кадре фильма «Питер FM», который вышел на экраны 20 лет назад.
Каждый элемент керамической черепицы вручную спускают вниз, используя альпинистское снаряжение. При этом вес одного квадратного метра черепицы достигает полсотни килограммов. Сохранившуюся керамику очищают мойкой высокого давления и покрывают гидрофобными материалами.
Мастера заменяют утраченные и поврежденные части, а также следят, чтобы результат соответствовал оригиналу по цвету и форме. Ранее отремонтировали остальную кровлю здания с металлическим покрытием. Общая площадь крыши здания — почти 2,5 тысяч квадратных метров.
Дом на набережной Фонтанки, 159 построили в 1912 году по проекту архитектора Алексея Бубыря. Его первым владельцем стал Константин Капустин — предприниматель и пионер отечественного автомобилизма, участник и рекордсмен первых российских автогонок. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения и благодаря своей «фильмографии» получил известность далеко за пределами Петербурга.
Сам ромком режиссера Оксаны Бычковой «Питер FM» вышел в прокат 20 апреля 2006 года и почти сразу стал культовым.
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