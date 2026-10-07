Кровлю дома из фильма «Питер FM» на Фонтанке начали реставрировать

Каждый элемент керамической черепицы вручную спускают вниз, используя альпинистское снаряжение. При этом вес одного квадратного метра черепицы достигает полсотни килограммов. Сохранившуюся керамику очищают мойкой высокого давления и покрывают гидрофобными материалами.

Мастера заменяют утраченные и поврежденные части, а также следят, чтобы результат соответствовал оригиналу по цвету и форме. Ранее отремонтировали остальную кровлю здания с металлическим покрытием. Общая площадь крыши здания — почти 2,5 тысяч квадратных метров.