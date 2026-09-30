Исторический декор нашли при реставрации дома Николаевской мануфактуры у Кантемировского моста

Во время работ в здании на Выборгской набережной, 59 под слоями краски реставраторы обнаружили считавшийся утраченным элемент декора — крупно- и мелкофракционную терразитовую облицовку, рассказали в Смольном. Ее полностью восстановят в ходе ремонта.
Ремонту фасада жилого дома бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры, который в 2009 году признали региональным памятником архитектуры, выходит на финальный этап, говорят в администрации. Здесь уже расчистили поверхности и восстановили кирпичную кладку. Сейчас мастера ремонтируют балконы, меняют двери и дубовые оконные рамы, а также окрашивают стены.
Согласно ордеру ГАТИ, ремонт фасадов начался в середине апреля, а завершиться должен в середине октября.
Здание на Выборгской набережной с фасадом в стиле эклектики с элементами неоклассицизма построено по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1913-1914 годах. Внешние стены дома украшают рустованные углы, пилястры ионического ордера, легкие горизонтальные тяги, декоративные «ложные балконы» и панно под окнами третьего этажа с растительными мотивами и львами.
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