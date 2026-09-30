Исторический декор нашли при реставрации дома Николаевской мануфактуры у Кантемировского моста

Ремонту фасада жилого дома бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры, который в 2009 году признали региональным памятником архитектуры, выходит на финальный этап, говорят в администрации. Здесь уже расчистили поверхности и восстановили кирпичную кладку. Сейчас мастера ремонтируют балконы, меняют двери и дубовые оконные рамы, а также окрашивают стены.

Согласно ордеру ГАТИ, ремонт фасадов начался в середине апреля, а завершиться должен в середине октября.