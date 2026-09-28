Новый способ сохранения стен исторических зданий предложил студент из Петербурга

Чтобы укрепить стены по этой технологии, в них нужно сделать небольшие отверстия — шпуры, в которые устанавливаются патрубки. Через них полимерный состав поступает внутрь кладки и насыщает ее под атмосферным давлением. Такой подход отличается от традиционного инъектирования, при котором ремонтный состав нагнетается внутрь стены под давлением и может создавать дополнительную нагрузку на уже ослабленную конструкцию, отмечают в СПбГАУ.

Кирпичные стены исторических зданий постепенно теряют прочность под воздействием влаги и температурных колебаний. Традиционные методы усиления нередко требуют установки дополнительных металлических или железобетонных элементов, увеличивают толщину конструкции либо заметно меняют внешний вид стены.