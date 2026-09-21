Отремонтировать дом-памятник у сада Олимпия через суд потребовала прокуратура

Согласно сайту Татьяны Княжицкой «Витражи в России», на одной из лестничных клеток дома — в том подъезде, что находится со стороны Малодетскосельского проспекта, ближе к углу с Батайским переулком, сохранились старинные стекольные рисунки.

Витражи здесь представлены на всех четырех этажах, однако на последнем изображение находится в аварийном состоянии. Так как само окно имеет утраты, стекло в нем закреплено слабо, поэтому витраж может обрушиться, писала искусствовед в 2019 году.