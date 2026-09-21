Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Отремонтировать дом-памятник у сада Олимпия через суд потребовала прокуратура

Надзорный орган выявил нарушения при содержании постройки начала XX века, признанной выявленным объектом культурного наследия, на Малодетскосельском проспекте, 25/12. По итогам проверки прокурор Адмиралтейского района направил в суд иск, чтобы обязать управляющую компанию многоквартирного дома провести в нем ремонт.

Пресс-служба Прокуратуры Петербурга
Пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Речь о выявленном региональном памятнике архитектуры, который в государственном реестре значится как «Дом Т.Д. Боборыкиной». Им управляет «УК «Петербургский дом-Центр». Представители прокуратуры обнаружили, что на лицевой части фасада здания утрачены архитектурные элементы, а окрасочный и штукатурный слои отслоились до оголения кирпичной кладки. Парадные также содержатся ненадлежащим образом, отмечают в ведомстве.

Пресс-служба Прокуратуры Петербурга
Пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Согласно сайту Татьяны Княжицкой «Витражи в России», на одной из лестничных клеток дома — в том подъезде, что находится со стороны Малодетскосельского проспекта, ближе к углу с Батайским переулком, сохранились старинные стекольные рисунки.

Витражи здесь представлены на всех четырех этажах, однако на последнем изображение находится в аварийном состоянии. Так как само окно имеет утраты, стекло в нем закреплено слабо, поэтому витраж может обрушиться, писала искусствовед в 2019 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: