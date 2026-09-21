Отремонтировать дом-памятник у сада Олимпия через суд потребовала прокуратура

Надзорный орган выявил нарушения при содержании постройки начала XX века, признанной выявленным объектом культурного наследия, на Малодетскосельском проспекте, 25/12. По итогам проверки прокурор Адмиралтейского района направил в суд иск, чтобы обязать управляющую компанию многоквартирного дома провести в нем ремонт.
Речь о выявленном региональном памятнике архитектуры, который в государственном реестре значится как «Дом Т.Д. Боборыкиной». Им управляет «УК «Петербургский дом-Центр». Представители прокуратуры обнаружили, что на лицевой части фасада здания утрачены архитектурные элементы, а окрасочный и штукатурный слои отслоились до оголения кирпичной кладки. Парадные также содержатся ненадлежащим образом, отмечают в ведомстве.
Согласно сайту Татьяны Княжицкой «Витражи в России», на одной из лестничных клеток дома — в том подъезде, что находится со стороны Малодетскосельского проспекта, ближе к углу с Батайским переулком, сохранились старинные стекольные рисунки.
Витражи здесь представлены на всех четырех этажах, однако на последнем изображение находится в аварийном состоянии. Так как само окно имеет утраты, стекло в нем закреплено слабо, поэтому витраж может обрушиться, писала искусствовед в 2019 году.
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