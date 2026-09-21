Исторические дачи в Зеленогорске станут гостиничным комплексом

Комплекс построят на территории, где с конца XIX века формировалась дачная застройка. В проекте — реконструкция нескольких исторических зданий и новое строительство. Здесь появятся гостиница с рестораном, гостевой центр, корпус с игровыми комнатами, водно-оздоровительный комплекс со SPA, а также складские помещения.

Игровые комнаты разместят в каменном здании 1955 года: аварийные стены разберут, частично сохранив фундамент. Двухэтажный деревянный дом у главного въезда реконструируют под гостевой центр — стены и фундамент сохранят. Пристройку к объекту культурного наследия «Дача Кинга» приспособят под гостиницу.

Архитектуру новых и обновленных зданий хотят связать с историческим обликом Зеленогорска: в проекте — деревянные фасады, сложные скатные крыши и декоративные элементы. Территорию озеленят и благоустроят, а также оборудуют теннисные корты, площадки для волейбола и бадминтона.