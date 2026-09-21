Исторические дачи в Зеленогорске станут гостиничным комплексом

В Зеленогорске на Приморском шоссе появится гостинично-досуговый комплекс с рестораном, SPA, спортивными площадками и пространствами для развлечений. Его проект согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре.
Комплекс построят на территории, где с конца XIX века формировалась дачная застройка. В проекте — реконструкция нескольких исторических зданий и новое строительство. Здесь появятся гостиница с рестораном, гостевой центр, корпус с игровыми комнатами, водно-оздоровительный комплекс со SPA, а также складские помещения.
Игровые комнаты разместят в каменном здании 1955 года: аварийные стены разберут, частично сохранив фундамент. Двухэтажный деревянный дом у главного въезда реконструируют под гостевой центр — стены и фундамент сохранят. Пристройку к объекту культурного наследия «Дача Кинга» приспособят под гостиницу.
Архитектуру новых и обновленных зданий хотят связать с историческим обликом Зеленогорска: в проекте — деревянные фасады, сложные скатные крыши и декоративные элементы. Территорию озеленят и благоустроят, а также оборудуют теннисные корты, площадки для волейбола и бадминтона.
Проект разрабатывало ООО «АБ Мануфактура» по заказу ООО «НПР», входящего в холдинг Ginza Project. В 2021 году город передал компании на 49 лет «Дом купца Елисеева», «Дачу Кинга» и еще пять зданий общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров, писал РБК. По условиям концессии инвестор должен реконструировать их и создать гостиничный, кемпинговый, культурно-развлекательный и спортивный комплекс. Ежегодная концессионная плата составляет 4 млн рублей, а вложения в проект оценивали до 1 млрд рублей.
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