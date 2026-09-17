Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Уголовным делом завершился ремонт федерального памятника архитектуры для петербургской компании

Военные следственные органы СК возбудили уголовное дело против Владимира Андреюшкова — генерального директора ООО «СтройВысотРегион», которая выполняла ремонт в здании Императорской медико-хирургической академии, признанном федеральным памятником архитектуры. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Одно из зданий Военно-медицинской академии на улице Академика Лебедева
Vaha73 / Shutterstock.com

Одно из зданий Военно-медицинской академии на улице Академика Лебедева

По версии следствия, с 2020 по 2023 год Андреюшков предоставлял документы с заведомо ложной информацией об объемах выполненных работ и использованных материалах. На их основании компании перечислили более 35 млн рублей, утверждают правоохранители. Суд по ходатайству военного следователя отправил Андреюшкова под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Императорская медико-хирургическая академия была главным учебным заведением Российской империи для подготовки врачей, в том числе для армии и флота. Сегодня ее преемницей считается Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Исторический комплекс расположен между Пироговской набережной, Большим Сампсониевским проспектом, Боткинской улицей и улицей Академика Лебедева.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: