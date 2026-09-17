Уголовным делом завершился ремонт федерального памятника архитектуры для петербургской компании

По версии следствия, с 2020 по 2023 год Андреюшков предоставлял документы с заведомо ложной информацией об объемах выполненных работ и использованных материалах. На их основании компании перечислили более 35 млн рублей, утверждают правоохранители. Суд по ходатайству военного следователя отправил Андреюшкова под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Императорская медико-хирургическая академия была главным учебным заведением Российской империи для подготовки врачей, в том числе для армии и флота. Сегодня ее преемницей считается Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Исторический комплекс расположен между Пироговской набережной, Большим Сампсониевским проспектом, Боткинской улицей и улицей Академика Лебедева.