Когда на Литейный мост вернутся фигуры русалок после реставрации, рассказал «Мостотрест»

Конструкции поэтапно отправляют в мастерскую, а на их месте устанавливают временные ограждения. Пока нимфы одна за другой покидают Литейный мост, петербуржцы успевают с ними попрощаться: снимают фигуры на видео и сохраняют последние кадры перил до реставрации. Ими горожане делятся в соцсетях.

Украшенные картушем с гербом города и русалками ограждения признаны региональным объектом культурного наследия. Перила были отлиты по проекту архитектора Карла Рахау во второй половине XIX века.