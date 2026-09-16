Когда на Литейный мост вернутся фигуры русалок после реставрации, рассказал «Мостотрест»

Металлические перила переправы с фигурами водяных нимф реставрируют с конца июля. Все работы планируют завершить в 2027 году, сообщили Собака.ru в «Мостотресте».
Конструкции поэтапно отправляют в мастерскую, а на их месте устанавливают временные ограждения. Пока нимфы одна за другой покидают Литейный мост, петербуржцы успевают с ними попрощаться: снимают фигуры на видео и сохраняют последние кадры перил до реставрации. Ими горожане делятся в соцсетях.
Украшенные картушем с гербом города и русалками ограждения признаны региональным объектом культурного наследия. Перила были отлиты по проекту архитектора Карла Рахау во второй половине XIX века.
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