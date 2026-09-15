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Реставрации

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Отремонтировать кухню дворца последнего сына Николая I в Красном Селе потребовала прокуратура

Ведомство выявило, что здание кухни дворца великого князя Михаила Николаевича, которое признано выявленным объектом культурного наследия, содержится ненадлежащим образом. К такому выводу прокуратура пришла после проверки соблюдения закона об охране памятников архитектуры.

пресс-служба Прокуратуры Петербурга
пресс-служба Прокуратуры Петербурга

В проверке участвовали специалисты Комитета по охране памятников. Они обнаружили, что отдельные элементы карниза были утрачены, а на здании заметны следы загрязнения фасада, обрушения штукатурного и отделочного слоев до оголения кирпичной кладки. Кроме того, собственник без согласования с органами власти в обустроили дополнительные проемы в капитальных стенах, а также заделал окна.

Прокурор района направил иск об обязании собственника согласовать с КГИОП проектную документацию и провести работы по сохранению памятника архитектуры. Теперь суд рассматривает заявление надзорного ведомства.

Одноэтажное здание на проспекте Ленина, 112 возвели в первой половине XIX века по проекту архитектора Христиана Мейера. Кухню незначительно перестраивали в 1865 года, а в первые годы после Великой Отечественной войны ее надстроили вторым этажом.

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