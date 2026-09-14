Виллу начала XX века в Зеленогорске отреставрируют и приспособят под ресторан

Ресторан разместят на первом и втором этажах. Проект предусматривает кухню, подсобные помещения, гардеробную, душевую и санузел для сотрудников. Планировка должна разделять потоки посетителей и персонала, чистой и использованной посуды, а также продуктов и готовых блюд.

Работы включают ремонт фундаментов и перекрытий, замену сгнивших элементов сруба и колонн, восстановление портика, фасадной отделки и утраченного декора. Также вернут исторический вид крыше, окнам и дверям, отреставрируют сохранившиеся оконные заполнения и обновят инженерные системы.

Виллу «Айнола» — деревянный одноэтажный дом с мансардой, большими полукруглыми окнами, верандой и балконом над портиком — построили в 1907–1917 годах. Перед зданием находились пруд с плотиной и мостиком и деревянная беседка. Название «Айнола» означает «место Айно» — виллу так назвала ее владелица Айно Гранлунд.

В 1939 году виллу передали Отто Куусинену, главе созданного в Терийоки правительства Финляндской Демократической Республики. После войны здесь работала гостиница «Ривьера» с рестораном, а в 1980–1990-х годах размещалась администрация Зеленогорска.

В 2016 году «Виллу Айнола» включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2025 году КГИОП просил суд обязать собственника отреставрировать объект в течение 24 месяцев, а в случае просрочки — выплачивать по 200 тысяч рублей за каждый месяц до выполнения работ.