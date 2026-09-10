Фасады конструктивистского дома «Свирьстроя» в Петроградском районе (почти) отреставрировали. Вот на что уже можно посмотреть

С дома инженерно-технических работников «Свирьстроя» на Малом проспекте П.С., 84-86 уже частично сняли строительные леса, сообщает Комитет по охране памятников (КГИОП). Основной объем реставрации фасадов планируют завершить до конца 2026 года, в следующем останется обновить дворовую часть со стороны Ординарной улицы.
Здание 1933-1938 годов — один из ярких образцов позднего конструктивизма в Ленинграде, спроектированный архитектором Игорем Явейном. Постройку реставрируют с 2025 года, сегодня специалисты работают над:
- цветной штукатуркой фасадов. Стены изначально не красили: нужный цвет штукатурки и ее состав реставраторы воссоздают по результатам лабораторных исследований, расчисток и сохранившихся образцов;
- декоративной терразитовой штукатуркой «под шубу». Для возвращения ее сложной фактуры используют фактурные валики, шарманки, кельмы и троянки;
- площадкой из мозаичного бетона терраццо у входов в парадные;
- историческими дверьми;
- многочисленными балконами. Аварийные конструкции и их ограждения предварительно усиливают.
Тем временем КГИОП продолжает судиться с владельцами кондиционеров, которые начали размещать оборудование на уже отреставрированных фасадах. По мнению комитета, это искажает исторический облик здания. Большинство жителей еще до начала работ добровольно демонтировали незаконно установленные кондиционеры.
Дом ИТР «Свирьстроя» замыкает площадь, раскрывающуюся от Каменноостровского проспекта у ДК имени Ленсовета. Здание собрано из нескольких корпусов, создающих форму окружающих улиц. На плоских крышах боковых крыльев когда-то были предусмотрены «солярии», где горожане могли принимать солнечные ванны. Но главная особенность дома — балконы: их здесь необычайно много, они по-разному сгруппированы и имеют пять вариантов ограждений. На площади корпус эффектно изгибается, добавляя зданию динамики.
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