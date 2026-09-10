Фасады конструктивистского дома «Свирьстроя» в Петроградском районе (почти) отреставрировали. Вот на что уже можно посмотреть

Тем временем КГИОП продолжает судиться с владельцами кондиционеров, которые начали размещать оборудование на уже отреставрированных фасадах. По мнению комитета, это искажает исторический облик здания. Большинство жителей еще до начала работ добровольно демонтировали незаконно установленные кондиционеры.

Дом ИТР «Свирьстроя» замыкает площадь, раскрывающуюся от Каменноостровского проспекта у ДК имени Ленсовета. Здание собрано из нескольких корпусов, создающих форму окружающих улиц. На плоских крышах боковых крыльев когда-то были предусмотрены «солярии», где горожане могли принимать солнечные ванны. Но главная особенность дома — балконы: их здесь необычайно много, они по-разному сгруппированы и имеют пять вариантов ограждений. На площади корпус эффектно изгибается, добавляя зданию динамики.