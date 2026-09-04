Санаторий в Сестрорецке, где отдыхали Горький, Блок и Рахманинов, готовят к открытию после реконструкции

После реконструкции спальный корпус расширился с 260 до 399 номеров, включая 12 номеров для маломобильных гостей. В обновленном здании появился современный медицинский центр площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров. Он разместился на первом и подземном этажах и включает приемно‑диагностическое и лечебное отделения. На втором и третьем этажах находится физкультурно‑оздоровительный центр с 25‑метровым бассейном, сауной, тренажерным залом и восемью массажными кабинетами.

Дальше в планах у городских властей — восстановить историческое здания Курзала, которое было разрушено в годы Великой Отечественной войны, чтобы разместить там концертную площадку и ресторан. Работы в этом здании скоро завершатся, открыть его могут весной 2027 года, пишут в петербургской администрации. Всего на реконструкцию исторического курорта направят 12,5 млрд рублей, писал РБК со ссылкой на «Группу ЛСР», которая выступает инвестором проекта.

Санаторий «Сестрорецкий курорт» впервые открыли в июне 1900 года. Тогда же заработал курзал, построенный в стиле модерн. Он вмещал до полутора тысяч человек и был одним из центров культурной жизни дореволюционного Петербурга. В разное время здесь отдыхали Максим Горький, Александр Блок, Илья Репин, Сергей Рахманинов.