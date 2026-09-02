Исторические медные панно с Диоскурами и жокеями на Маяковского отправили на реставрацию

Реставраторы расчищают панно от позднейших наслоений и снимают сантиметровый слой черной краски. Трещины и небольшие каверны заполнят расплавленной медью. На панно «Жокеи» также предстоит устранить крупное повреждение: по мнению экспертов, металл пробил осколок артиллерийского снаряда во время блокады.

Одна композиция посвящена Диоскурам — героям древнегреческой мифологии, которых традиционно изображают всадниками или укротителями коней. Вторая воссоздает образы жокеев прошлых столетий. Площадь каждого панно превышает два квадратных метра.

Во время работ реставраторы обнаружили историческую схему крепления композиций к фасаду. Она оказалась многослойной: деревянная подложка уходила глубоко под штукатурный слой. После реставрации панно установят на прежние места с соблюдением исторической технологии.

Во дворе здания расположена ротонда, которую с 2021 года реставрировали для Театра балета имени Якобсона. Учреждение получило помещение в 2022 году, а работы завершили в 2025-м. Сейчас театр использует здание как основной репетиционный зал.