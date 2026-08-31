Водонапорную башню в Гатчине, из-за которой спорили краеведы, отреставрируют к концу года

Работы по сохранению федерального памятника архитектуры в Приоратском парке завершаются, написал в своих соцсетях вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. К концу года, по его словам, с постройки уберут леса, а строительный город исчезнет с ее территории.
Теперь в башне есть смотровая площадка и лестница, ведущая к ней через несколько промежуточных ярусов, отметил чиновник. Мастера настраивают внешнюю подсветку, на финише и внутренняя отделка. К началу лета фасады здания окрасили первым слоем, а с его строительной площадки постепенно начали вывозить оборудование.
Реставрировать Водонапорную башню в Приоратском парке начали осенью 2024 года. Тогда власти пообещали превратить ее в «знаковое место для Гатчины и одну из лучших видовых точек в городе, доступную круглый год». Изначально восстановить историческую постройку власти региона планировали до конца 2025 года.
Водонапорная башня осенью 2024 года
Башня долгое время была предметом споров краеведов, рассказывают в Парковом агентстве Ленобласти. Одни считали, что ее построили в последней трети XIX века, другие относили к послевоенным сооружениям. Историко-культурная экспертиза 2019 года, проведенная по заказу регионального Комитета по культуре, датировала башню 1888 годом и связала ее проект с архитектором Н. В. Дмитриевым. Однако во время исторического расследования 2022 года специалисты нашли в архивах документы 1950-х годов, где башня названа новостройкой. Из них следует, что строительство завершили в 1954 году.
Кирпичные стены и архитектурный облик башни напоминают постройки XIX века, хотя для послевоенных водонапорных башен в исторических городах такая стилизация была характерна. В итоге сооружение стало одной из загадок Приоратского парка, заставившей исследователей искать ответ в архивах.
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