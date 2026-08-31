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Реставрации

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Водонапорную башню в Гатчине, из-за которой спорили краеведы, отреставрируют к концу года

Работы по сохранению федерального памятника архитектуры в Приоратском парке завершаются, написал в своих соцсетях вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. К концу года, по его словам, с постройки уберут леса, а строительный город исчезнет с ее территории.

Вице-губернатор Владимир Цой
Вице-губернатор Владимир Цой

Теперь в башне есть смотровая площадка и лестница, ведущая к ней через несколько промежуточных ярусов, отметил чиновник. Мастера настраивают внешнюю подсветку, на финише и внутренняя отделка. К началу лета фасады здания окрасили первым слоем, а с его строительной площадки постепенно начали вывозить оборудование.

Реставрировать Водонапорную башню в Приоратском парке начали осенью 2024 года. Тогда власти пообещали превратить ее в «знаковое место для Гатчины и одну из лучших видовых точек в городе, доступную круглый год». Изначально восстановить историческую постройку власти региона планировали до конца 2025 года.

Водонапорная башня осенью 2024 года
Администрация Ленобласти

Водонапорная башня осенью 2024 года

Башня долгое время была предметом споров краеведов, рассказывают в Парковом агентстве Ленобласти. Одни считали, что ее построили в последней трети XIX века, другие относили к послевоенным сооружениям. Историко-культурная экспертиза 2019 года, проведенная по заказу регионального Комитета по культуре, датировала башню 1888 годом и связала ее проект с архитектором Н. В. Дмитриевым. Однако во время исторического расследования 2022 года специалисты нашли в архивах документы 1950-х годов, где башня названа новостройкой. Из них следует, что строительство завершили в 1954 году.

Кирпичные стены и архитектурный облик башни напоминают постройки XIX века, хотя для послевоенных водонапорных башен в исторических городах такая стилизация была характерна. В итоге сооружение стало одной из загадок Приоратского парка, заставившей исследователей искать ответ в архивах.

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