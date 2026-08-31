Водонапорную башню в Гатчине, из-за которой спорили краеведы, отреставрируют к концу года

Теперь в башне есть смотровая площадка и лестница, ведущая к ней через несколько промежуточных ярусов, отметил чиновник. Мастера настраивают внешнюю подсветку, на финише и внутренняя отделка. К началу лета фасады здания окрасили первым слоем, а с его строительной площадки постепенно начали вывозить оборудование.

Реставрировать Водонапорную башню в Приоратском парке начали осенью 2024 года. Тогда власти пообещали превратить ее в «знаковое место для Гатчины и одну из лучших видовых точек в городе, доступную круглый год». Изначально восстановить историческую постройку власти региона планировали до конца 2025 года.