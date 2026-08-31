Золото из-под штукатурки: в церкви Смольного монастыря восстанавливают интерьер XVIII века

В церкви Святой Великомученицы Екатерины, построенной в середине XVIII века, завершили реставрацию верхнего яруса — подкупольного пространства и барабана. Сейчас специалисты разбирают строительные леса. Полностью работы в интерьерах здания планируют закончить в 2027 году, пишет Комитет по охране памятников (КГИОП).
Проект реставрации разработали еще в 2019 году, но после установки лесов специалисты обнаружили оригинальную отделку, скрытую под поздними слоями. В частности, сохранились золочение лепки и живопись середины XVIII века в парусах сводов и нишах. Поэтому методику работ пришлось скорректировать.
Интерьер разделили на три зоны в зависимости от сохранности декора. На нижнем ярусе восстанавливают утраченную лепку и позолоту, на среднем — воссоздают декор, сохраняя оригинальное золочение. На верхнем ярусе укрепили и сохранили подлинные фрагменты лепки и золочения, а утраченный декор воссоздали методом гризайля — росписью выполняемой градациями одного цвета. Оттенки подобрали максимально близко к замыслу архитектора Франческо Бартоломео Растрелли — на основе сохранившейся модели и результатов расчисток.
Во время реставрации здесь сделали несколько важных открытий. В 2021 году после демонтажа советской лифтовой шахты нашли изображение Богородицы в золоченой лепной раме, а за деревянной перегородкой — композицию «Ночной Иерусалим». При расчистках также раскрылись фрагменты росписи XVIII века с изображениями святых великомучениц Екатерины, Дарьи, Анастасии и Аглаи. Ее выполнили художники Мина Колокольников и Иван Бельский.
Церковь Екатерины примыкает к северному келейному корпусу Смольного монастыря и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В XVIII веке она была главной церковью Императорского Воспитательного общества благородных девиц.
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