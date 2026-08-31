Золото из-под штукатурки: в церкви Смольного монастыря восстанавливают интерьер XVIII века

Проект реставрации разработали еще в 2019 году, но после установки лесов специалисты обнаружили оригинальную отделку, скрытую под поздними слоями. В частности, сохранились золочение лепки и живопись середины XVIII века в парусах сводов и нишах. Поэтому методику работ пришлось скорректировать.

Интерьер разделили на три зоны в зависимости от сохранности декора. На нижнем ярусе восстанавливают утраченную лепку и позолоту, на среднем — воссоздают декор, сохраняя оригинальное золочение. На верхнем ярусе укрепили и сохранили подлинные фрагменты лепки и золочения, а утраченный декор воссоздали методом гризайля — росписью выполняемой градациями одного цвета. Оттенки подобрали максимально близко к замыслу архитектора Франческо Бартоломео Растрелли — на основе сохранившейся модели и результатов расчисток.