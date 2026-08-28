Старинные двери, витражи и плитка: что нашли волонтеры под поздней отделкой в доме Лишневского на Петроградской стороне

Полгода команда фонда «Внимание», который занимается сохранением исторического наследия, и местные жители приводили в порядок главную парадную дома на Чкаловском проспекте, 31. За это время волонтеры обнаружили несколько деталей старинного интерьера, которые десятилетиями скрывались под поздней отделкой. Об этом Собака.ru рассказали в фонде.
Под штукатуркой нашли и очистили настенную плитку, а под советским слоем цемента — метлахскую напольную. На окнах сохранились элементы старинных кремонов — оконной фурнитуры, а за поздней зашивкой обнаружились исторические двери.
Всего за шесть месяцев активисты провели восемь акций. Они бережно отмывали парадную, стараясь сохранить то, что уцелело от первоначального интерьера. Волонтеры очистили изразцовую печь, напольную и настенную плитку, а также сохранившиеся витражи. Финальная акция пройдет в субботу, 29 августа.
Доходный дом на Петроградской стороне построили в 1911–1913 годах по проекту архитектора Александра Лишневского. В нем петербургский модерн сочетается с элементами неорусского стиля: фасады украшены эркерами, башенками, декоративными кокошниками и другими мотивами древнерусской архитектуры. Напротив дома когда-то стояла церковь Алексия Человека Божия. Лишневский задумал здание как своеобразное архитектурное «зеркало» храма.
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