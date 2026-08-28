Старинные двери, витражи и плитка: что нашли волонтеры под поздней отделкой в доме Лишневского на Петроградской стороне

Под штукатуркой нашли и очистили настенную плитку, а под советским слоем цемента — метлахскую напольную. На окнах сохранились элементы старинных кремонов — оконной фурнитуры, а за поздней зашивкой обнаружились исторические двери.

Всего за шесть месяцев активисты провели восемь акций. Они бережно отмывали парадную, стараясь сохранить то, что уцелело от первоначального интерьера. Волонтеры очистили изразцовую печь, напольную и настенную плитку, а также сохранившиеся витражи. Финальная акция пройдет в субботу, 29 августа.