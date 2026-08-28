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Реставрации

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Фасады и крышу Музея Штиглица отреставрируют за 163 млн рублей

Конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует архитектурные элементы музея, построенного в конце XIX века, разместили 26 августа на сайте госзакупок. Работы планируют начать уже в этом году.

Olya Solod / Shutterstock

Речь идет о здании в Соляном переулке, 13–15, литере В — памятнике федерального значения. Подрядчику предстоит отреставрировать лицевой и дворовые фасады, а также крышу. Работы разобьют на два этапа: первый должны завершить до 10 декабря 2026 года, второй — до 10 декабря 2027-го. При этом рассчитаться с подрядчиком планируют полностью уже в 2026 году.

Заявки от участников принимают до 11 сентября, а победителя конкурса объявят 14 сентября. Начальная цена контракта составляет 163,7 млн рублей.

Музей появился благодаря промышленнику и меценату Александру Штиглицу, на средства которого в Петербурге создали Центральное училище технического рисования. В 1885 году его директор, архитектор Максимилиан Месмахер, начал строить для училища специальное музейное здание. Музей открылся в 1896 году в присутствии императорской семьи.

Сегодня здание считается уникальным памятником архитектуры историзма с чертами эпохи Возрождения. В его коллекции — более 35 тысяч предметов прикладного искусства от Античности до наших дней: фарфор, керамика, мебель, изразцовые печи, художественный металл, ткани и студенческие работы второй половины XX века.

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