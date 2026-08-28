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Реставрации

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Реставрацию «Авроры» отложили на два года

На портале госзакупок отменили тендер за полмиллиарда рублей на реставрацию кинотеатра на Невском проспекте, 60. Всего за лето 2026 года этот конкурс пытались провести трижды: в июне, июле и августе. Теперь следующий проведут только в 2028 году, рассказали Собака.ru в «Авроре».

Борис Пиотровский / «ВКонтакте»

Дважды кинотеатр объявлял конкурс на поиск подрядчика, который отремонтировал бы комплекс, однако ни один потенциальный исполнитель не принял в нем участие, отметили в учреждении. После третьей попытки, когда претендентов снова не оказалось, в «Авроре» решили провести повторную экспертизу проекта будущих работ. Тендер разыграют после того, как в него внесут необходимые изменения, пояснили Собака.ru в предприятии. До тех пор кинотеатр продолжит работу в штатном режиме.

Завершить несостоявшуюся реставрацию должны были к осени 2028 года. Сам ремонт в 2025 году анонсировал вице-губернатор Борис Пиотровский. Чиновник рассказал, что в восстановленном кинотеатре появится гардероб, а кино-бар переедет на историческое место в белое фойе. В обоих залах обновят оборудование, а в большом увеличат экран. Внутри полуротонды сделают дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она и стояла в 20-е годы прошлого века. Также строители должны заменить все инженерные коммуникации. Последнюю крупную реставрацию здесь проводили в 1998 году.

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