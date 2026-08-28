Реставрацию «Авроры» отложили на два года

Дважды кинотеатр объявлял конкурс на поиск подрядчика, который отремонтировал бы комплекс, однако ни один потенциальный исполнитель не принял в нем участие, отметили в учреждении. После третьей попытки, когда претендентов снова не оказалось, в «Авроре» решили провести повторную экспертизу проекта будущих работ. Тендер разыграют после того, как в него внесут необходимые изменения, пояснили Собака.ru в предприятии. До тех пор кинотеатр продолжит работу в штатном режиме.

Завершить несостоявшуюся реставрацию должны были к осени 2028 года. Сам ремонт в 2025 году анонсировал вице-губернатор Борис Пиотровский. Чиновник рассказал, что в восстановленном кинотеатре появится гардероб, а кино-бар переедет на историческое место в белое фойе. В обоих залах обновят оборудование, а в большом увеличат экран. Внутри полуротонды сделают дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она и стояла в 20-е годы прошлого века. Также строители должны заменить все инженерные коммуникации. Последнюю крупную реставрацию здесь проводили в 1998 году.