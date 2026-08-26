Записки и страницы газет в старинной мебели находят реставраторы в Рождествено

В Ленобласти художники-реставраторы внутри исторических предметов обнаружили сразу несколько «посланий из прошлого». Среди них фрагменты газеты конца XIX века и записка советского времени. Об этом рассказывают в Международном центре реставрации.
Во время реставрации дивана второй половины XIX века из Дома станционного смотрителя специалисты нашли между спинкой и боковинами кусочки бумаги, которыми когда-то заполняли щели в конструкции. После очистки фрагменты передали на атрибуцию специалистам Государственного Русского музея. Они установили, что это части страницы «Сенатских ведомостей» № 41 от 23 мая 1889 года.
Находка помогает не только узнать, чем ремонтировали мебель в прошлом, но и уточнить историю самого дивана. Предмет точно появился не позднее 1889 года — его уже изготовили к моменту выхода найденной газеты.
Другая находка ждала реставраторов в старинном кресле из Ивангородского музея. В углублении между сиденьем и спинкой, среди кусков ветоши, бечевки, пуговицы и булавки, специалисты обнаружили свернутую бумажную записку. Она оказалась сильно загрязнена и пересушена, поэтому ее передали в мастерскую реставрации графики.
После промывки, выпрямления и восстановления бумаги реставраторам удалось прочитать обе стороны записки. На одной карандашом написано: «Ленинград, Л-92, Шкапина, 21-8, Зубаревой. Вера, приезжай, мы согласны». На другой стороне ручкой записан рецепт врача на панкреатин 0,5. По препарату специалисты предполагают, что записка появилась не раньше 1950–1960-х годов — именно тогда панкреатин начали выпускать в СССР.
Записку должны передать в Ивангородский музей, где хранители решат, как с ней поступить дальше. А реставраторы в Рождествено продолжают разбирать старинную мебель и обещают рассказать о еще большем количестве артефактов прошлого.
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