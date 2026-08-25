Исаакиевский собор облицуют 17 тоннами карельского мрамора. Его рисунок формировался миллиарды лет!

С поставки камня начался один из ключевых этапов реставрации северо-западного каре собора, написал вице-губернатор Борис Пиотровский.
Для реставрации одного каре потребуется 30 мраморных блоков. Завершить работы на этом участке планируют летом 2027 года.
Мастера будут использовать мрамор Ковадъярви, рисунок которого формировался более двух миллиардов лет, а палитра включает множество оттенков — от белого до черного. Реставраторы подбирали материал так, чтобы он выдержал петербургский климат и максимально соответствовал оригинальной облицовке по цвету и природному рисунку.
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