Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Исаакиевский собор облицуют 17 тоннами карельского мрамора. Его рисунок формировался миллиарды лет!

С поставки камня начался один из ключевых этапов реставрации северо-западного каре собора, написал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Пиотровский Online

Для реставрации одного каре потребуется 30 мраморных блоков. Завершить работы на этом участке планируют летом 2027 года.

Мастера будут использовать мрамор Ковадъярви, рисунок которого формировался более двух миллиардов лет, а палитра включает множество оттенков — от белого до черного. Реставраторы подбирали материал так, чтобы он выдержал петербургский климат и максимально соответствовал оригинальной облицовке по цвету и природному рисунку.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: